ملك الأردن يبحث هاتفيا مع المستشار الألمانى آخر التطورات الإقليمية والدولية

جدة - نرمين السيد - بحث العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، اليوم الثلاثاء هاتفيًا، مع المستشار الألمانى أولاف شولتس آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود مكافحة جائحة كورونا، والحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولى، ومساعى التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة.





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