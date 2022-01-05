نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت.. تتيح التسجيل الإلكتروني المسبق لتوفير الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة جاءت تصريحات المتحدثين الرسميين بوزارة الصحة الكويتية، عن توفير الجرعة التعزيزية من الجرعة الثالثة للقاح فيروس كورونا، من دون موعد، لمن هم أكبر من 50 عاما، في بعض مراكز التطعيم ضد الفيروس.

يستثنى من قرار عدم ضرورة الموعد المسبق، كل شخص أقل من 50 عاما، وفقاً لوزارة الصحة الكويتية.

وقد تم فتح جميع مراكز مواقع كوفيد19 حيث يطبق بدء من تاريخ 3/1/2022، نظام المواعيد ولكن، لا تتطلب بعض تلك المراكز أخذ موعد مسبق لمن هم أكبر من 50 سنة، وهي بالنحو الآتي(«مشرف وجسر جابر ومركز شباب جليب الشيوخ».

إحصائية تطعيم الجرعة التعزيزية الثالثة في دولة الكويت

وبحسب المتحدث الرسمي لوزرة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أكد أن جميع المستشفيات العامة تقدم حاليا جرعة ثالثة من اللقاح لأعضاء الوزارة والمرضي الذين يدخلون المستشفيات بشكل مزمن، وقد سجل عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة المعززة في الأسبوع الماضي 115024، والتي تم توفيرها لأكثر من 461693 شخص حتى الآن.

وبحسب المصادر، تقدم حالياً الجرعة الثالثة بعد مُضي ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح. من أي نوح لقاح، سواء “فايزر- بيونتك” أو “موديرنا” أو “أكسفورد” أو “جونسون آند جونسون” وهي متاحة بعد أقل من ستة بعد تقييم طبي لفئات الاختطار مثل مرضي السرطان وزارعي الأعضاء والخلايا الجذعية والأشخاص الذين يعانون من جرعات عالية الكورتيزون ومرضى نقص المناعة.

المقال سيساعد في الإجابة على الأسئلة الشائعة

كيفية الحصول على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا.

ماهي المدة المسموحة لتلقي جرعات اللقاح بعد الجرعة الثانية.

ما هو موقع وزارة الصحة الكويتية الإلكتروني

متى موعد تلقي الجرعة الثالثة لمن هو أكبر من 50 عاماً بموعد مسبق في الكويت.

كيفية حصول الفرد على الجرعة التعزيزية الثالثة من لقاح كورونا في الكويت

وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إطلاق رابط مخصص ضمن موقعها الإلكتروني لتسجيل تلقي الجرعة الثالثة، وفق موعد مسبق. ويشهد مركز الكويت إقبال واسع من قبل المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ الجرعة التنشيطية ممن مضى على تلقيهم الجرعة الثانية ستة أشهر.

وتأتي خطوة تطعيم الجرعة التعزيزية بدون موعد بهدف الوصول لمرحلة التعافي التّام من جائحة كورونا ولتنشيط الجهاز المناعي وتوفير غطاء كبير من الحماية والوقاية من مخاطر الإصابة بالفيروس.

وتم الإشادة من قبل الراغبين بالحصول على الجرعة التعزيزية الثالثة بخطوات دولة الكويت الجبارة بسهولة الإجراءات والتنظيم في تلقي لقاح كورونا بدون تحديد موعد لشرائح مجتمعية بعينها. وتفاني الكادر الطبي ضمن مهامهم الطبيعية في خدمة متلقي التطعيم.