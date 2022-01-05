مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية kfahadalsaud والتي تعتبر من اشهر المؤسسات الخيرية في المملكة والتي تتبع ابن الأسرة المالكة الأمير عبد العزيز بن فهد، وتقوم المؤسسة بالتداخل والمساعدة في العديد من أبواب الخير والتي تستهدف تقديم الدعم للمحتاجين من البداية حيث تقوم بالتقدم في مساعدة الحالات الإنسانية العاجلة كما يتم التواصل مع المؤسسة لطلب الدعم وتسجيل الحالة ليتم التواصل معها واتخاذ الإجراءات وتقديم المساعدة المطلوبة لأهل الوطن من الفقراء والمحتاجين.

مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية kfahadalsaud أرقام (واتساب – المكتب) للمساعدات المالية

يقوم الأمير البار عبد العزيز بن فهد باستكمال مسيرة العطاء لوالديه رحمة الله عليهما، حيث قام بإنشاء مؤسسة خيرية لمساعدة المحتاجين وسداد ديون الغارمين ومساعدة طالب المساكن أو السيارات من فقراء الوطن في الحصول على حياة مناسبة لهم تحت مظلة الرعاية المجتمعية والعيش الكريم بين أبناء الوطن، حيث تقوم المؤسسة بتقديم أموال الزكاة والصدقات على المحتاجين من ابناء المملكة ويتم تقديم المعونات الإغاثية للمكروبين أو أصحاب المنازل المهدمة وغيرهم، وقد قامت المؤسسة بمساعدة اليوتيوبر السعودي” الشمري” وقامت بتقديم الدعم الإغاثي له ولأسرته في خلال الأيام القليلة الماضية، بسداد ديونه وتوفير مسكن وسيارة مناسبين لأسرته بعد رحيل عائلهم.

شروط الحصول على دعم مؤسسة الأمير عبد العزيز

توفر المؤسسة الدعم للفئات المحتاجة والتي يجب عليها اتباع شروط التسجيل والتي تضمن الاستحقاق الفعلي ووصول أموال الزكاة والدقات غلى المحتاجين، وتشمل الشروط ما يلي:

يتم التسجيل على الموقع الرسمي للمؤسسة ولها موقع واحد فقط.

يكون المسجل من الجنسية السعودية فقط ولا يتم قبول جنسيات أخرى.

يجب أن يكون من المحتاجين فعلا للدعم وذلك في حال لم يكن لهم راتب شهري أو لهم راتب قليل.

يتم تسجيل المساعدة المطلوبة مع إرفاق المستندات التي تؤكد هذه الحاجة.

تقوم المؤسسة بتوفير العلاج اللازم للمرضى أو توفير سكن مناسب لغير الحاصلين عليه كما تقوم بتسديد الديون للمديونين أو الغارمين المسجونين بسبب الديون.

يتم الرد على الطلب في خلال أسبوعين من تقديمه.

لا يتم القبول في حال حصل المواطن على مسكن من قبل من المؤسسة.

مؤسسات اجتماعية وإغاثية أخرى بالمملكة

توجد عدد من المؤسسات والمقاصد التي يتطلع غليها المواطنين السعوديين ولكل منها شروط التسجيل ومنها:

الحصول على الدعم ورواتب الضمان الاجتماعي وهو راتب شهري من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الالتزام بشروطها.

سداد الديون من الديوان الملكي السعودي وتقديم قطع أراضي مجانية لراغبي الصول على سكن.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والتي تقوم شهريا بالإعلان عن أسماء المقبولين لصرف شقة أو سيارة من فقراء الوطن والمتقدمين على الموقع الرسمي للمؤسسة بالطلبات.

مؤسسة الأميرة الجوهرة وهي ام الأمير عبد العزيز بن فهد وقامت بإنشاء مؤسسة خيرية لمساعدة المقبلين على الزواج وسداد الديون للغارمين.

العنوان: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

الأرقام المجانية من داخل المملكة: 485232658966 – من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

وتكون منصة تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

أرقام مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد