بدون تشفير .. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية مجاناً على النايل سات وجميع الأقمار

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون مجاناً على جميع الأقمار الصناعية من الأمور التي يبحث عنها الكثير من عشاق كرة القدم الإفريقية في كل مكان، حيث تقام بطولة أمم إفريقيا بعد أيام قليلة بمشاركة 24 منتخباً عربياً وإفريقيا للتنافس على حصد لقب البطولة الإفريقية، وتعد القنوات المفتوحة التي ستنقل كأس الأمم الإفريقية مصدر اهتمام الجميع خلال الساعات الحالية، حيث ستنطلق أحداث البطولة يوم الأحد القادم الموافق 9 يناير، وتعد بطولة أمم إفريقيا من البطولات القوية التي تحظي بمتابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، حيث نستعرض لحضراتكم كافة ترددات القنوات المجانية التي ستذيع بطولة أمم إفريقيا على جميع الأقمار من أجل ضمان متابعة كافة مباريات البطولة بشكل مجاني دون أي أشتراكات.

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022

ترقب جماهيري كبير لمباريات بطولة أمم إفريقيا القادمة بالكاميرون خلال الفترة الزمنية بين 9 يناير، وحتى 6 فبراير، حيث ينتظر الجميع متابعة مباريات البطولة الإفريقية في كافة البلاد العربية والإفريقية، وبعض الدول الأوروبية في ظل مشاركة كافة اللاعبين المحترفين في المنتخبات الخاصة بهم، وقد حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت على حقوق نقل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون حصرياً عبر قناتها المشفرة في منطقة الشرق الأوسط، ولهذا، فإن الكثير من الجماهير تبحث عن القنوات التي ستذيع مباريات كأس الأمم الإفريقية مجاناً دون تشفير عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون

تستضيف دولة الكاميرون بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 خلال الفترة بين 9 يناير، وحتي 6 فبراير، حيث كانت هناك حالة من الترقب والقلق على الكثير من الجماهير بعد مطالبات بتأجيل البطولة، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أكد على إقامة البطولة في موعدها المحدد بعدما انتهت الكاميرون من كافة التحضيرات الخاصة استعداداً لاستضافة البطولة، وسيكون الجميع في حالة استعداد كبير لمتابعة مباريات بطولة أمم إفريقي في ظل تواجد جميع المنتخبات العربية والإفريقية الكبري بمشاركة جميع اللاعبين المحترفين لتزداد إثارة وقوية البطولة.

مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية

تقام بطولة كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخباً، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلي 6 مجموعات بواقع 4 فرق خلال كل مجموعة، وستتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأولي والثانية من كل مجموعة للدور التالي، وكذلك أفضل أربع منتخبات حاصلة على المركز الثالث من المجموعات الستة.

المجموعة الأولي A: الكاميرون – بوركينا فاسو – إثيوبيا – كاب فيردى

المجموعة الثانية B: السنغال – زيمبابوى – غينيا – مالاوى

المجموعة الثالثة C: المغرب – غانا – جزر القمر – الجابون

المجموعة الرابعة D: نيجيريا – مصر – السودان – غينيا بيساو

المجموعة الخامسة E: الجزائر – سيراليون – غينيا الاستوائية – كوت ديفوار

المجموعة السادسة F: تونس – مالى – موريتانيا – جامبيا

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا 2022

نوضح لجميع متابعينا تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية مجاناً بدون تشفير على جميع الأقمار الصناعية، وهي:

ORTM Mali1HD حزمة عامة

ORTM Mali 2 HD حزمة عامة

Intelsat 31.5°W – 12340 V 8574 – FTA

ORTM Mali 2 HD حزمة عامة Intelsat 31.5°W – 12340 V 8574 – FTA Varzish Sport HD حزمة شرقية

Yahsat52.5°E-11785 H 27500

Yahsat52.5°E-11785 H 27500 IRIB Varzesh HD حزمة شرقية

IRIB TV3 HD حزمة شرقية

Badr 26°E -12265 H 30000

Badr 26°E -11900 V 27500

Badr 26°E -11881 H 27500

Intelsat 62°E -11555 V 30000

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية على النايل سات

ستكون تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات من أكثر الترددات بحثاً خلال الأيام القادمة، وذلك بعدما حصلت القناة على حقوق بث 10 مباريات ببطولة إفريقيا 2022 بالكاميرون، وستكون مباراة الافتتاح أولي المباريات التي تنقلها قناة الجزائرية الأرضية، بالإضافة للمباراة النهائية، ومباراة المنتخب الجزائري في البطولة، ويمكن لجميع متابعينا استقبال تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات بكل سهولة.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022

Nile sat 7°W-11680 H 27500

Ses 22°W -12674 H 20255

AlcomSat 24.8°W-12240 H 30000

AlcomSat 24.8°W-12160 H 30000