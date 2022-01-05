برنامج تمهير والتسجيل فيه عبر البوابة الوطنية (طاقات) وآلية العمل

برنامج تمهير والتسجيل فيه، وهو برنامج تدريبي على رأس العمل لخريجي الجامعات والكليات سواء كانت سعودية وطنية أو أجنبية، وأيضا سواء كان الخريجين حديثي التخرج أو كانوا ممن سبق لهم العمل، لكن لم يكونوا مسجلين في أنظمة التأمينات الاجتماعية طيلة مدة 6 أشهر سابقة لتسجيله في البرنامج كحد أدنى، وكذلك أولئك الذين لم يكونوا مسجلين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طيلة نفس المدة، وتتلخص تفاصيل البرنامج في التدريب لهؤلاء الخريجين على العمل لدى المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة بالقطاع الخاص والمنظمات الدولية الرسمية، والتي لها فروع بالمملكة، وهذا كله من أجل إكساب هؤلاء المهارات اللازمة والخبرات لتهيئتهم وإعدادهم للمشاركة في سوق العمل داخل السعودية، وفي هذا الموضوع سوف نتناول كل ما يتعلق ببرنامج تمهير والتسجيل فيه عبر منصة طاقات.

أولاً: متطلبات وشروط التسجيل في برنامج تمهير

إن الجهة المقدمة لبرنامج تمهير هي صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة “هدف”، والذي تم إنشاؤه عام 1421هجرية. بهدف دعم جهود وتأهيل القوى العاملة الوطنية، وإلحاقها بالوظائف المتنوعة في القطاع الخاص. أو قطاع العمل الخيري غير الربحي، وفيما يلي سوف نتناول شروط ومتطلبات التقديم في خدمة برنامج تمهير.

الحصول على درجة الدبلوم من الكليات والمعاهد الفنية، والإدارية والصحية، والتي لا تقل مدته عن سنة دراسية واحدة. ومن جهة وطنية معتمدة، ولفصلين دراسيين. أو يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فما أعلى. المتقدم ينبغي أن يكون سعودي الجنسية، لأنه برنامج وطني بامتياز. أن يكون لم يسبق له التسجيل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو نظام التأمينات الاجتماعية في أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة على تقديمه في برنامج تمهير كحد أدنى. ألا يكون على رأس أي عمل. سواء خاص أو عام عند التقديم في تمهير.

ثانياً: الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل في البرنامج

وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب السير على خطاها للتسجيل في البرنامج. وتتلخص فيما يلي:

أولاً: استيفاء الشروط والمتطلبات السابق ذكرها بالأعلى هو أول خطوة.

استيفاء الشروط والمتطلبات السابق ذكرها بالأعلى هو أول خطوة. ثانياً: التسجيل عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

التسجيل عبر (طاقات). ثالثاً: اختيار تمهير (للتدريب على رأس العمل) من القائمة الرئيسية برامجنا.

اختيار تمهير (للتدريب على رأس العمل) من القائمة الرئيسية برامجنا. رابعاً: أدخل البيانات المطلوبة، وبالتالي أكمل عملية تسجيلك بالنقر على تسجيل.

كيفية وآلية الدعم في تمهير

يساهم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بدفع مكافآت مالية تبلغ 3000 ريال شهريا للمتدرب من حملة البكالوريوس فأعلى. و2000 ريال شهريا للمتدرب من حملة الدبلومات الفنية. وذلك مدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

لكن إلى هنا لم تنتهي القضية بعد، وإنما يقدم أيضا برنامج تمهير العديد من المزايا للملتحقين به، وأبرزها ما يلي :

: دورات تدريبية إلكترونية متطورة، وأيضا تغطية تأمين ضد مخاطر العمل .

. وكذلك أيضا شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية، والمختومة أيضا بخاتم الوزارة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

المساعدة أيضا في الحصول على وظيفة في سوق العمل السعودي.

مزايا الالتحاق بالبرنامج تمهير والتسجيل فيه

وإليك شرح بالفيديو من منصة تويتر للمحلل السعودي جهاد العبيد، ويشرح فيه ويتحدث عن تمهير.

إلى هنا نكون قد أنهينا أهم المعلومات عن برنامج تمهير والتسجيل فيه، ونرجو في موقع “ثقفني” أن نكون قدمنا إليكم الإفادة، وأعناكم على الاستفادة.