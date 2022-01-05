وفاة المطرب والملحن المصري أحمد الحجار عن 65 عاما

قال المطرب المصري علي الحجار، عبر حساباته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، إن شقيقه الأصغر المطرب والملحن أحمد الحجار، توفي مساء الثلاثاء.

وكتب على صفحته في فيسبوك: "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد الحجار.. ستقام صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر في جامع السيدة نفيسة".

ونعت وزارة الثقافة المصرية الفنان قائلة في بيان على لسان الوزيرة إيناس عبد الدايم، إن "الموسيقى العربية فقدت نجما لامعا تميز بصوت أصيل وإحساس مرهف".

وأضافت أن الراحل "صنع أعمالا ساهمت في التعبير عن مشاعر جيل كامل، وستبقى خالدة باعتبارها علامات في عالم الطرب الحديث والمعاصر".

ولد أحمد الحجار في سبتمبر 1956 وهو ابن الموسيقار إبراهيم الحجار (1922-2000)، وتخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية، وبدأ في الاشتغال بالفن وهو ما زال طالبا.

وأصدر نحو أربعة ألبومات غنائية وألف موسيقى مسرحيات ومقدمات مسلسلات، كما لحن لعدد من المغنين منهم محمد الحلو ومدحت صالح وأنوشكا ومحمد فؤاد وهشام عباس.

ومن أبرز أغانيه (لملمت خيوط الشمس) و(يا ريت تعود) و(يكفاكي) و(لحظة وداع) و(اتمنيت) و(قد الأحلام) و(حنين) و(ولا عمري) و(هواكي) و(خلينا في بكره).