التحالف العربى يصد عدوانا جديدا من الحوثيين على السعودية

جدة - نرمين السيد - وأصدر التحالف العربى بيانا نقلته قناة "الإخبارية" السعودية، قال فيه إنه تم إطلاق الطائرة المسيرة من العاصمة اليمنية صنعاء لاستهداف المدنيين.

وكان قد أكد التحالف العربى فى وقت سابق، أن أى ميناء عسكرى سيكون هدفًا عسكريًا مشروعًا له، حال كان نقطة لانطلاق عمليات القرصنة والاختطاف.

التحالف العربى لدعم الشرعية

ووصف تحالف دعم الشرعية، اختطاف سفينة الشحن التجارى "روابى" بأنه انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولى.

وقال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى لدعم الشرعية العميد الركن تركى المالكى، فى بيان إن تعرض السفينة "روابى" للقرصنة والاختطاف والسطو المسلّح مساء يوم الأحد، أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة، عمل إجرامى ثبت التخطيط له من قبل ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف.

وفى السياق ذاته، أدان مجلس التعاون الخليجى، أمس الأول الإثنين، عملية السطو المسلح التى نفذها الحوثيون على سفينة شحن تحمل علم الإمارات، قبالة مدينة الحديدة اليمنية، معلنًا - فى بيان- دعم الإمارات فى جميع إجراءات الرد على الاعتداء الحوثى.