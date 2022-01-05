ما هو  تطبيق سالك أبو ظبي 2022 الطريقة الأسهل للتجوّل في دبي

ما هو تطبيق سالك أبو ظبي من أهم التطبيقات بشكل عام التي تقدم الكثير والعديد من الأنظمة التكنولوجية هو نظام إلكتروني يسهل على الجميع الكثير من الخدمات باتباع حركة المرور بعد جميع المركبات، التي تعد من ضمن المركبات المهمة جداً، وتفاصيل الالكترونية كل هذا سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال وهو مركب حرفي لكيفية انتظام في المرور.

ما هو تطبيق سالك أبو ظبي

نظام سالك يعد من ضمن العاصمة الانظمة الحديثة جداً، التي تسهل الكثير من الأمور والحركات المرورية، والتخلص من الأزمات، وتقديم جميع الفرص والمساهمة أيضا في البوابات، والشوارع والخدمات العديدة كما أنها تعد أيضا خدمه سريعة من خلالها يتم وجود ازدحامات أو التكدسات التي تحدث تسبب التوتر أو تسبب بعد ذلك الأمراض العديدة ومن خلال هذا يتم دفع قيمة رسوم، كما انها تعمل ايضا على تحقيق بعض المعايير والمواقع المتميزة هذا التطبيق قد يسهل على الجميع اي مشكله في الحركة المرورية أو اطلاعهم على بعض الأبواب الرئيسية في حركة المرور.

طريقة العمل في نظام سالك

يعد نظام سالك هو من ضمن الأنظمة التي أكدت عليها الكثير من الوزارات المختلفة داخل أبوظبي مما أيضا انه يجب على السائق عدم اتباع المنظومة القديمة وهي وضع ملصقات على الزجاج في هذا الوقت سوف يتم وجود مسائل قانون ، لأن هذا يعتبر قد يكون مخالف بسبب البوابات الذكية التي يتم وضعها مؤخرا والتي تكون غير مصرح بها، كما أن فترة السماح العملية الترخيص وتكون 10 ايام ولهذا السبب أصبحت المخالفات يتم دفع مبلغ مالي قدره:-

العداد عشر أيام سوف يتم دفع مبلغ مالي قدره مائة درهم.

ولكن في اليوم الأول على التوالي سوف يتم دفع 200 درهم .

واليوم الثاني مباشرة يتم دفع القيمة 400 درهم .

وإذا تحدثنا عن اليوم الثالث سوف يكون حد أقصى 10000 درهم.

اما إذا تحدثنا عن المخالفات التي تخص البوابات الذكية والتي يبلغ عددها مرور 10 ايام سوف يدفع المواطن التي يتواجد على أرض أبوظبي يدفع 50 درهم.

واذا زادت عن ذلك سوف يدفع 10 آلاف درهم.