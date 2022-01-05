كيفية تصديق شهادات mofa gov kw بوزارة الخارجية الكويتية حيث يتم تحديد موعد وحجز ميعاد للمصادقة على الوثائق والشهادات ليتم التصديق على الوثائق الخاصة بالعمل والإقامة وكذلك الشهادات الدراسية والتي يكون لزاما على المقيمين داخل حدود دولة الكويت المتابعة في تقديمها بشكل دوري وأن تكون محدثة بشكل مستمر لضمان سلامة التعامل بها مع المؤسسات داخل دولة الكويت وعدم الوقوع تحت طائلة مخالفات القوانين بالدولة ليتم رفض الطلبات أو التعرض إلى القانون العقابي.

كيفية تصديق شهادات mofa gov kw رابط حجز موعد تصديقات وزارة الخارجية والشؤون القنصلية