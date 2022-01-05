هل سيترشح ماكرون فى الانتخابات الفرنسية المقبلة؟

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون فى حديث لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية نقلته وكالة "فرانس برس": "أرغب بالترشح.. عندما تسمح الظروف الصحية وتتضح الأمور بالنسبة لى وبالنظر إلى المعادلة السياسية سأكشف عن القرار".

وأجاب عن اسئلة قراء الصحيفة فى هذا الصدد بأن هذا القرر يمثل رغبة تزيد لديه، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى التأكد من قدرته على تحقيق ما يطمح إليه.

ويرى مراقبون أن ماكرون الذى فاز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية الماضية عام 2017، لديه حظ أوفر للفوز بولاية ثانية لـ فرنسا، فيما يعتقد محللون آخرون أن فوزه ليس مضمونًا.

ويواجه ماكرون منافسة من اليمينية مارين لوبن التى حقق فوزا كاسحا عليها فى انتخابات 2017 إلا أن غالبية الخبراء يتوقعون أن تكون فاليرى بيكريس مرشحة اليمين المنافس الأكبر له فى حال وصلت إلى الجولة الثانية من الانتخابات.