هجوم صاروخى على مطار بغداد الدولى.. للمرة الثانية خلال يومين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، وافادت قناة "السومرية" عبر موقعها الإلكترونى، نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، بأن "صواريخ عدة سقطت قبل قليل قرب مطار بغداد الدولى ولم يعرف حتى الآن مكان انطلاقها".

وتعد هذه المرة الثانية التى يتعرض فيها مطار بغداد الدولى لهجوم خلال يومين، حيث نجحت قوات التحالف الدولى الإثنين الماضى، فى إفشال هجوم تعرض له مطار بغداد، بطائرتين مسيرتين مفخختين.

مطار بغداد الدولي

وأكد مسؤول أمنى فى التحالف لـ وكالة "فرانس برس"، أن مطار بغداد الذى يضم قاعدة عسكرية عراقية، ضمنها قوات استشارية تابعة لـ التحالف الدولى، تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين نحو الساعة 04:30 فجر الإثنين.

واوضح المصدر أن الهجوم لم يسفر عن أية خسائر، فيما ظهرت بعض البقايا من الطائرتين فى صور للتحالف، وقد كتب عليها "عمليات ثأر القادة"، حيث شُنَّ الهجوم تزامنًا مع الذكرى الثانية لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، قاسم سليمانى، ونائب رئيس الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس، بضربة أمريكية فى مطار بغداد.

ونقلت قناة "السومرية" عن مصدر أمنى قوله إنه تم إسقاط طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة فكتوريا فى مطار بغداد الدولى، وأشار المصدر إلى إبعاد اثنتين أخرَيَين خارج محيط القاعدة دون إصابات تذكر.