الضمان الاجتماعي المطور تقديم 1443 وطريقة التسجيل

الضمان الاجتماعي المطور تقديم وذلك حتى يستطيع كل مواطن التقديم في النظام المطور الذي قامت المملكة العربية السُّعُودية بتفعيله ويتم ذلك بعد أن يكون المواطن المتقدم قد أوفى كافة الشروط ولأهمية هذا الأمر بالنسبة لكثير من المواطنين بالمملكة العربية السُّعُودية سوف نقوم من خلال هذا المقال بالتعرف على كيفية التقديم في الضمان الاجتماعي المطور ونحن إلى ذلك سوف نوضح بعض النِّقَاط المهمة لهذا الموضوع.

الضمان الاجتماعي المطور تقديم 1443

لقد تم وضع بعض الخطوات التي لا بد من إتباعها حتى تتم عملية تقديم طلبات الضمان الاجتماعي المطور وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص ب التجسيل في الضمان الاجتماعي المطور.

بعد ذلك على المتقدم أن يقوم باستكمال تسجيل الدخول في الحساب الخاص به.

يتم التأكد من تدوين البيانات الخاصة بالملف الموحد وأيضاً بيانات المنازل.

سوف تظهر القائمة الرئيسية يتم من خلالها النقر على أيقونة البرامج.

الضغط على زر التقديم بجانب برنامَج الضمان الاجتماعي.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

حتى يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور فيجب إتباع الخطوات الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل جديد وهي:

الذَّهاب إلى البوابة الخاصة بالضمان الاجتماعي.

النقر على أيقونة مستخدم جديد.

يقوم المستفيد بتدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به.

تدوين تاريخ الميلاد باستخدام التقويم.

كتابة رَقَم الهاتف في المكان المخصص لذلك.

يقوم المستفيد بإنشاء كلمة المرور ثم تأكيدها.

الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط.

النقر على زر التسجيل.

بعد ذلك يتم إجراء التحقق المطلوب من المستفيد.

ثم تسجيل الدخول في حساب الضمان.

وبعدها يتم إكمال المِلَفّ الموحد والبيانات الخاصة بالمنازل.

النقر على أيقونة البرامج.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة التقديم لبرنامج الضمان.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور

يعمل الضمان الاجتماعي على تقديم بعض الأهداف وتتمثل هذه الأهداف في حوالي خمس أهداف وهذه الأهداف هي كالآتي:

يعمل الضمان الاجتماعي المطور على تقديم الدعم لكافة المستفيدين من البرنامَج وبالأخص الفئات الأكثر استحقاق لهذا الدعم.

وهو إلى ذلك يعمل على تقديم جميع وسائل المعالجة لحالات الفقر في كافة أنحاء المملكة العربية السُّعُودية.

ومن ضمن هذه الأهداف تحقيق الاستقلال المالي والعمل على تحويل الأفراد إلى أفراد منتجين.

العمل على مساعدة المواطن في حالة الأزمات والكوارث.

ويهدف أيضاً إلى وصول المستفيد للحصول على دخل يمكن من خلاله سد الاحتياجات الأساسية وذلك بالحصول على الحد الأدنى للمعاش.

دخول الضمان الاجتماعي المطور بواسطة النفاذ الوطني

من الممكن أن يتم الدخول إلى الضمان الاجتماعي بواسطة النفاذ الوطني بإتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

النقر على زر تسجيل الدخول من النفاذ الوطني.

ثم بعد ذلك يتم اختيار الدخول عن طريق كلمة المرور ورسالة.

ثم تدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية أو رَقَم الإقامة مكان اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور للحساب الخاص بالمستفيد في أبشر.

النقر على زر تسجيل الدخول.

كتابة رمز التحقق وبعدها الضغط على أيقونة متابعة.

وأخيراً على المستفيد الانتظار حتى يتم تحميل واجهة الحساب الشخصي.

شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور

لقد تم وضع بعض الشروط والأحكام الذي يجب على المتقدم للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور مراعاتها وهذه الشروط والأحكام تتمثل في التالي:

يجب أن يكون المتقدم يمتلك الجنسية السُّعُودية وقد تم استثناء بعض الفئات من هذا الشرط وهم مثل (زوجة السعودي، المرأة المطلقة أو الأرملة لرجل سعودي ولديها أبناء سعودين، أولاد المرأة السُّعُودية المطلقة أو الأرملة من رجل أجنبي، الأيتام وذوي الإعاقة، النساء الأرامل التي لديها أبناء يملكون بطاقة تنقل).

يشترط على المتقدم أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة ولم يتجاوز إقامته خارج المملكة العربية السُّعُودية عن ثلاث أشهر في خلال عام من الفترة التي قبل موعد صرف الدعم.

يشترط على المتقدم أن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة ولم يتجاوز إقامته خارج المملكة العربية السُّعُودية عن ثلاث أشهر في خلال عام من الفترة التي قبل موعد صرف الدعم.

انخفاض الدخل الذي يتم احتسابه للأسرة أو للفرد عن الحد الأقصى للمعاش حسب ما تقوم بتقريرة الجهات المعنية.

لا بد من التزام المتقدم للحصول على الدعم بمتطلبات وزارة التنمية الاجتماعية التي تتعلق بالتعليم أو الصحة أو التأهيل وغيرهم.

وفي الختام نكون قد قدمنا لكم الضمان الاجتماعي المطور تقديم وتعرفنا أيضاً إلى طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ونحن إلى ذلك قمنا بذكر الأهداف التي يقدمها الضمان الاجتماعي المطور وأيضاً تعرفنا إلى طريقة دخول الضمان الاجتماعي بواسطة النفاذ الوطني ونحن إلى ذلك قمنا بسرد شروط نظام الضمان الاجتماعي.