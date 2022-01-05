طريقة تثبيت لعبة ببجي نيوستيت 2021 بالخطوات Pubg NewState الإصدار الأخير من اللعبة

تحديث لعبة ببجي نيوستيت، حيث تعتبر لعبة ببجي نيوستيت هي الجيل الثاني من اللعبة الأكثر شعبية حول العالم وهي لعبة ببجي موبايل، ولقد أعلنت الشركة المبرمجة للتطبيقين أنه ببجي نيوستيت أحدث من إصدار ببجي موبايل، من حيث الخرائط والخطط والأزياء، وحتي الأحداث تختلف بل ويعتبر نيوستيت أحدث، وأن كنت ترغب في معرفة المزيد تابع هذا المقال.

تعد لعبة ببجي نيوستيت من الألعاب المجانية داخل متاجر التحميل، كما أن اللعبة تعتبر لعبة جماعية، وبالرغم من أن اللعبة حديثة النزول إلا أنها نالت إقبالًا شديد، وتخططت حاجز العشرة ملايين من تحميلها، وتتمثل خطوات تحميلها في النقاط الأتية:

في البداية نقوم بالدخول إلى متجر بلاي ستور أن كان هاتفك من نوع الأندرويد، وفي حالة كان هاتفك أيفون نقوم بالدخول إلى متجر أبل ستور لعدم توافر جوجل ستور في هواتف الأيفون.

نقوم بالضغط على مربع البحث الخاص بالتطبيق.

نكتب اسم اللعبة، ثم ننقر على زر البحث.

تظهر الصفحة الخاصة باللعبة، وبالتالي نقوم بالضغط عليها.

نضغط داخل صفحة اللعبة على أيقونة التثبيت.

ننتظر حتى تحمل اللعبة، ثم ندخل للعبة عن طريق تسجيل الدخول بالفيس بوك أو إيميل الجميل.

ببجي نيوستيت أو كما يطلق عليها من اللاعبون لعبة ببجي الجديدة، وهذا بسبب أن اللعبة تقوم بجميع وظائف ببجي موبايل القديمة، ولكن بصورة أفضل وتقنيات أحدث، ولذلك فإن تحديث لعبة ببجي نيوستيت الجديد سيجعل من ببجي موبايل نسخة قديمة جدًا، وهذا لأنها أكثر واقعية حتى في طرق اللعب عن النسخة القديمة، ولقد أكد الكثير من خبراء الألعاب أنه كل من يحب الألعاب القتالية، سيعشق لعبة ببجي نيوستيت لأن فيها تقنية محاكاة الواقع ممتازة لدرجة أنك قد تنسى أنك في لعبة.

يوفر تحديث لعبة ببجي نيوستيت تجربة الباتل رويال بطريقة مباشرة في أيدي اللاعبين، وتعتمد طريقة اللعب على نفس طريقة لعب الجيل الأول منها وبنفس الأسلوب، تتميز اللعبة بأن لها العديد من الرسومات التي تجعل اللاعب يندمج مع اللعبة، وتكثيف ساحات القتال بصورة واقعية، وتحديث نسخة نيوستيب يسمح للاعب صناعة الأسلحة بنفسه، كما أن قصة اللعبة أوضحت أن أحداثها تدور في عام 2051، ويلاحظ اللاعبون التطور الرهيب داخل الكون، ويتماشون معه.