تذاكر الهلال والفيصلي .. الآن حجز تذاكر مباراة الهلال القادمة ضد الفيصلي في نهائي السوبر السعودي عبر “مكاني – تكت ميكس – حراج”

تذاكر مباراة الهلال والفيصلي في نهائي كأس السوبر السعودي. شهدت معدل بحث كبير على مختلف منصات الإنترنت بهدف حجز تذاكر المباراة. وذلك تزامنًا مع قرب موعد لقاء الهلال ضد الفيصلي في نهائي كأس بيرين للسوبر السعودي. والتي كان ينتظرها جماهير الزعيم بفارغ الصبر. وفي غضون ذلك نستعرض معكم في الآتي تذاكر الهلال وأسعار حجز التذاكر وأيضًا المنصة المتاحة من خلالها شراء تذاكر المباراة. حيث تجدر الإشارة إلى أن تذاكر المباراة متاحة على منصة مكاني وأيضًا منصة تكت ميكس وموقع حراج.

يحرص الكثير من جماهير الزعيم في المملكة العربية السعودية. على حجز تذاكر الهلال والفيصلي قبل انطلاق موعد المباراة بهدف تشجيع فريقهم من داخل مدرجات الملعب. حيث تقام مباراة الهلال ضد الفيصلي مساء يوم الخميس الموافق السادس من شهر يناير الجاري 2022. وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض. إذ من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بحلول الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن والعراق. فيما يكون موعد مباراة الهلال والفيصلي بتوقيت مصر والسودان في تمام الساعة السابعة والربع مساءً. وبتوقيت الجزائر وتونس يكون موعد المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً. أما موعد مباراة الهلال بتوقيت الإمارات العربية المتحدة فيكون في تمام الساعة التاسعة مساءً. وفيما يلي نتعرف على رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والفيصلي في نهائي كأس السوبر السعودي.

تذاكر مباراة الهلال والفيصلي متاح حاليًا الحصول عليها بشكل إلكتروني. من خلال منصة مكاني لحجز تذاكر مباريات الدوري السعودي وأيضًا مباريات الفرق السعودية بشكل عام. إضافة إلى ذلك فإن تذاكر الهلال يمكنكم الحصول عليها من خلال موقع تكت ميكس الشهير في المملكة العربية السعودية. والذي يتيح للمواطنين حجز أي فعاليات تقام على أرض المملكة مثل الحفلات والمباريات وغيرها.

أيضًا من خلال موقع حراج يمكنكم حجز تذاكر الهلال والفيصلي القادمة في نهائي كأس السوبر السعودي. ولكن نود الإشارة إلى أن موقع حراج يتم من خلال تذاكر المباراة بشكل مخالف لكونه يعد سوقًا سوداء لدى بعض الأشخاص. الذين يتاجرون بتذاكر المباريات.

والجدير بالذكر أن تذاكر مباراة الهلال والفيصلي على موقع حراج متاحة بسعر 50 ريال سعودي. ويوجد البعض يبيعها بسعر 75 ريال سعودي. وآخرين يطرحونها بسعر 90 ريال سعودي.

يمكنكم الآن ححز تذاكر الهلال عبر منصة مكاني من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية قم بالدخول إلى موقع مكاني makani.com.sa أو التطبيق الخاص بالموقع على هاتفك الجوال.

بعد ذلك نقوم بالتسجيل الدخول إلى منصة مكاني بإدخال بيانات الدخول الخاصة بك.

نذهب إلى قائمة التذاكر الموجودة في القائمة الرئيسية بالموقع.

نختار حجز تذاكر الهلال والفيصلي.

نقوم بعد ذلك بتحديد عدد التذاكر التي نرغب في شرائها.

ثم تأتي الخطوة التالية بتحديد فئة التذاكر التي نرغب في الحصول عليها حسب السعر.

بعد ذلك نحدد طريقة الدفع.

ونقوم بتنفيذ طلب الشراء.

من خلال موقع تكت ميكس يمكنكم أيضًا حجز تذاكر مباراة الهلال والفيصلي القادمة في نهائي كأس السوبر السعودي. وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية.

قم بالدخول إلى موقع تكت ميكس Ticket Mix .

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

في حالة ما إذا كنت لا تمتلك حسابًا على الموقع يمكنك إنشاء حساب جديد بكل سهولة.

في الخطوة التالية نقوم بالذهاب إلى قائمة التذاكر ونختار تذاكر مباراة الهلال والفيصلي.

نقوم بتحديد نوع التذكرة أو فئتها وإتمام عملية الشراء.

نستعرض معكم في الجدول التالي أسعار تذاكر مباراة الهلال والفيصلي في نهائي كأس السوبر السعودي. والتي هى على النحو التالي: