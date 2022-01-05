طريقة التسجيل في الإسكان التنموي بالسعودية لمستفيدي وشروط التقديم

من أكثر الخدمات الاجتماعية التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين السعوديين هو التسجيل في الإسكان التنموي، فمن خلال هذه المنصة تستطيع الحصول على وحدات سكنية للأسر المحتاجة، كل ما عليهم هو التقديم فى منصة التنمية الاجتماعية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ولكن حددت الوزارة مجموعة من الضوابط و الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم لكي تستطيع التقديم في الإسكان التنموي حيث قد بلغ عدد الوحدات السكنية التي قدمتها المنصة أكثر من 200 ألف وحدة سكنية لجميع المواطنين المستفيدين الضمان الاجتماعي.

الهدف الأساسي من خدمة الإسكان التنموي بالسعودية هو توفير وحدات سكنية للأسر محدودة الدخل والفقيرة لكي يتم رفع مستوى المعيشة للأسر، لهذا على جميع الأسر التي تريد التسجيل في الخدمة قم بتتبع هذه الخطوات التالية:

أولاً في البداية قم بالدخول إلى منصة الإسكان التنموي.

سوف يظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بتسجيل الدخول.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم كلمة المرور.

على الفور سيظهر أمامك الصفحة الشخصية الخاصة بك مع ذكر بياناتك الشخصية على المنصة.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تحقق من حالة الاستحقاق.

سيتم تحميل الصفحة التي يتواجد بها الشروط والأحكام التي لابد من توافرها في المتقدم.

قم بالضغط على الموافقة على الشروط و الأحكام.

سيظهر أمامك نموذج التقديم قم بكتابة بعض البيانات والإجابة عن بعض التساؤلات.

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

هكذا سيتم إرسال طلبك في الإسكان التنموي، وسيتم التحقق في بياناتك الشخصية التي تم إدخالها وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم وهي: