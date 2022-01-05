إيطاليا تسجل حصيلة يومية مخيفة لـ إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "آكى"، قالت "الصحة الإيطالية"، فى تقرير لها، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا ارتفعت إلى 6.57 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 138 ألفًا و45 حالة.

وكان قد عبر نينو كارتابيلوتا، رئيس مؤسسة"جيمبى" العلمية الإيطالية، عن مخاوفه من أن يصل عدد المصابين بـ كورونا فى جميع أنحاء إيطاليا إلى مليونى حالة نتيجة للانتشار السريع لمتحور "أوميكرون".

كورونا فى إيطاليا

وأوضح كارتابيلوتا، بحسب وكالة "أنسامد" للأنباء الإيطالية، أنه رغم الارتفاع فى حالات "كوفيد 19" جراء متحور أوميكرون، ليس هناك زيادة موازية فى حالات دخول المستشفيات.

وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية فى أوروبا والتاسعة فى العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.