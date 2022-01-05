ما هو سعر الثلاجات في المملكة العربية السعودية 2022 تختلف بشكل كبير داخل المملكة العربية السعودية، وبالأخص في قدوم العام الجديد 2022 وهي تعد ايضا من ضمن الاجهزة الاساسية، والرئيسية داخل أي منزل وتتوفر دائما وبصفة مستمرة في السوق السعودي وبشكل كبير في العالم أجمع فنحن نستخدمها لأن لا غنى عنها داخل المنزل كما أنه يوجد بعض الشركات الكبرى والعالمية التي تعمل في جميع أنحاء العالم بتوفير ثلاجات مميزة باسعار مناسبة جدا، ولكننا اليوم سوف نتحدث عن الأسعار داخل المملكة العربية السعودية والتي تختص في الثلاجة.

ما هو سعر الثلاجات في المملكة العربية السعودية 2022

يوجد بعض الشركات المتميزة على الإطلاق والتي تتواجد على ارض المملكة العربية السعودية، وتقدم الكثير والعديد من الأنواع المميزة والحديثة داخل المملكة وفي السوق السعودي كما أن أسعارها قد تكون مناسبة جدا تناسب كافة الفئات التى تتواجد فى المجتمع السعودي لذلك اسعار الثلاجات داخل المملكة تكون كما يلي :-

ثلاجة هاس والتي تكون 8قدم باللون الفضي سوف يكون سعرها 1130 ريال سعودي.

أما إذا تحدثنا عن سعر ثلاجة ارو والتي تكون حجمها 12 قدم باللون الابيض يبلغ سعرها 1260 ريال سعودي.

ثلاجة 12 قدم نوع هاير باللون الأبيض قد يكون سعرها 1300 ريال سعودي.

ثلاجة 12 قدم باللون الأبيض نوع ميديا سوف تكون بسعر يبدأ من 1399 ريال سعودي.

إنما نوع ثلاجه فريجو والتي يكون حجمها 13 قدم باللون الفضي يبلغ سعرها 1426 ريال سعودي.

ولكن إذا تحدثنا عن هاس سوف تكون حجمها 7.3 قدم لون فضي قد يبلغ سعرها 1100 ريال سعودي.

ثلاجة 9 قدم باللون الابيض ماركه كي ام سي يصل سعرها الى 899 ريال سعودي.

جيباس هذا النوع من ثلاجات التي يبلغ حجمه 7.1 قدم باللون الابيض قد وصل سعرها الى 1,050 ريال سعودي.

دانسات تعد من ضمن الثلاجات المميزة جدا التي بلغ حجمها 8.6 قدم وسعره يكون :- 1,100 ريال سعودي

سعر ثلاجات سامسونج في السعودية 2022

سامسونج من الشركات العالمية المشهورة في جميع أنحاء العالم والتي تساعد على تقديم الكثير والعديد من الأسعار الثلاجات وهي كانت كالتالي: