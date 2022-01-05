الاستعلام عن ترقيات وزارة التعليم بالسعودية 1443 بنظام فارس

رابط الاستعلام عن ترقيات نظام فارس بالسعودية 1443 هذا ما يتساءل عنه عدد كبير جدًا من القائمين في نظام فارس التعليمي الإلكتروني، وهذا بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن وجود ترقيات لجميع العاملين فى نظام فارس ومن هم قاموا بتحديث بياناتهم المسجلة على منصة فارس، ولذلك لابد من جميع موظفي وزارة التربية والتعليم السعودية سرعة تحديث البيانات لكى يستطيعون الحصول على الترقية كما أوضحت الوزارة أن جميع الموظفين التي تم ترقيتهم سيتم إرسال رسالة نصية لهم على رقم الجوال بأنهم تم ترقيتهم، وسنقدم لكم طريقة الاستعلام عن الترقيات.

منذ أن تم الإعلان عن ترقيات نظام فارس بالسعودية وجميع موظفي الهيئة التعليمية يبحثون عن طريقة للاستعلام عن هذه الترقيات الجديدة، ولهذا سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن ترقيات نظام فارس بالسعودية إلكتروني وهي:

أولاً لابد أن تكون مسجلا في نظام فارس الألكتروني.

ثم قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لنظام فارس التعليمي.

بعد ذلك قم بإدخال بيانات المطلوبة من اسم المستخدم، كلمة المرور.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بإدخاله في الخانة المخصص لها، ثم قم بالنقر على تسجيل الدخول.

بعد ذلك سيظهر أمامك الصفحة الشخصية الخاصة بك، قم بالتمرير إلى الأسفل والانتقال إلى الترقيات.

هناك العديد من المميزات التي يحصل عليها الموظف السعودي من الترقية، وأهم هذه المميزات ما يلي:

الهدف الأول و الأساسي من الترقية هو تحسين المستوى المعيشي للموظفين.

الحصول على زيادة نسبة في المرتب الأساسي مكافأة له.

تساعد على نهضة المنظومة التعليمية من خلال رفع كفاءة الموظف في العمل للحصول على ترقية.

رفع المستوى الاجتماعي للموظف من تقديم ترقية في العمل.

تشجيع الموظف على تقديم أفضل أداء في العمل لكي يحصل على ترقية.

تعد منصة فارس من أكثر المنصات التي تعمل في خدمة المواطنين السعوديين وبالأخص العاملين في الهيئة التعليمية، وأهم الخدمات هي:

الاستعلام عن الترقيات الجديدة للموظفين.

يمكنك من خلال المنصة تقديم طلب الإجازة.

الاستعلام عن موعد صرف الرواتب.

التقديم على الحصول على بدلات ومكافآت.

يستطيع جميع العاملين بهيئة التربية والتعليم السعودية الاستعلام عن الترقيات من خلال نظام فارس الإلكتروني بالخطوات التالية: