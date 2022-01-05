نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز موعد إلكتروني تأمينات الكويت العارضية 2022 pifss gov kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت أون لاين، تأتي خدمة حجز موعد تأمينات الكويت جزء من الخدمات الإلكترونية، وهي متاحة أون لاين على موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية، ويضطلع الكثيرين بالاستفادة من نظام الحجز المطور إذ سيختارون موعدهم الأقرب في فرع التأمينات، بتسجيل التاريخ وتحدد الوقت المناسبين لأجراء مراجعة الى المؤسسة التأمينية تحت نظام صرف معاشات التقاعد.

pifss gov kw

وتتحدد آلية تسجيل موعد مسبق في التأمينات باستخدام الرقم المدني- حيث يتم اللجوء الى منصة المواعيد وإتباع التعليمات عن طريق تعبئة حقول بيانات الموعد وما يتعلق بمعلومات الأساسية للراغب بالحجز، ، وقامت التأمينات بمواكبة التقدم على مستوى الخدمات بما يتوافق واحتياجات المستفيدين، وليس بأبعد عن إطلاق خدمة حجز المواعيد وفق نظام آلي على الموقع الإلكتروني pifss.gov.kw الرسمي لتأمينات الكويت.، مما يمنح المنتفع تعامل سهل باستخدام هذا النظام بحيث سيحدد فرع التأمينات المراد الاستفادة من خدماته، وتسجيل تاريخ ووقت الموعد الملائمين لكي يحصل على باركود الحجز.

نظام مواعيد التأمينات الاجتماعية

يُنتفع من خدمة حجز التأمينات للحصول على شفرة موعد تسمح بحضور المستفيد لأحد الفروع ، ويتم الحجز الإلكتروني على موقع التأمينات الاجتماعية اون لاين، ويقوم المراجع بتحديد أنسب يوم وميعاد وفق ما هو متاح . وقد ساعد نظام المواعيد في تنظيم تدفق المراجعين بدون ازدحام وهو يتحد مع متطلبات الحفاظ على الصحة في ظل ظروف انتشار فيروس كوفيد 19.

أين تحجز ولأي الخدمات

باستطاعة المراجع الدخول على موقع التأمينات والبحث عن الموعد المناسب وفق مصلحته، وقد وضعت المؤسسة شروطاً لعمل حجز مسبق وذلك للاستفادة من الخدمات الغير مندرجة على ويب موقع التأمينات الاجتماعية الكويتية، أي يتطلب تنفيذها الحضور الشخصي الى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفروعها.

حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويت أون لاين

للبحث عن أقرب موعد في التأمينات، اتبع التعليمات المقدمة ادناه لأخذ موعد مسبق في نظام مواعيد تأمينات العارضية حيث تم تحويل كافة خدمات فرع غرناطة الى فرع العارضية.

قم بالوصول الى لينك مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو الدخول مباشرةً إلى نظام حجز موعد العارضية

الآن اضغط على الخدمات التأمينية

اختر فرع العارضية من قائمة الفروع

حدد تاريخ الموعد من التقويم ثم أختر وقت الموعد المتوفر

إدخال كلٌ مما يلّي: الاسم الشخصي البريد الإلكتروني رقم الهاتف الرقم المدني

اضغط على زر الحجر، وهكذا، سوف يظهر الرمز الشريطي الخاص بالموعد الخاص بك.

تأسست المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي، وهي وكالة حكومية في الكويت، في تنفيذ لوائح المعاشات التقاعدية داخل نظام الموظفين الحكوميين والتقاعد في 1 يناير 1955.

رابط منصة متى لمواعيد التأمينات الاجتماعية

تم تحويل خدمة حجز حجز موعد التأمينات الاجتماعية بدلاً من الموقع الإلكتروني إلى منصة متى، وهو رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويتية فرع العارضية، وبالدخول على الرابط المذكور بالإمكان تسجيل الدخول بالرقم المدني وكلمة السر لدى حسابكم، واختيار خدمة طلب موعد مسبق للحجز وإتباع تعليمات الحجز الإلكتروني للحصول في نهاية المطاف على باركود الحجز الذي ستكشفه للموظفين في فرع التأمينات اثناء الحضور الشخصي لتقديم الخدمات التي يريد العميل إنجازها.