كورونا يواصل قصف أمريكا.. 828417 إصابة خلال يوم واحد

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى الولايات المتحدة تسجيل 828 ألفًا و417 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و1,559 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودى "واس"، أظهرت إحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن وصل عد الإصابات بـ كورونا فى البلاد إلى إلى 56 مليونًا و310 آلاف و718 إصابة.

وأضافت المراكز الأمريكية أن إجمالى عدد الوفيات المسجلة بالفيروس التاجى فى الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة، وصل إلى 825 ألفًا و106 حالات.

كورونا فى أمريكا

وكانت قد سجلت البلاد فى الحصيلة السابقة، قفزة قياسية فى إصابات كورونا متخطية بواقع نحو مليون و84 ألف إصابة، أمس الاثنين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.