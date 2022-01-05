وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار علماء السعودية.. اعرف تاريخه

جدة - نرمين السيد - وكتبت أسرة الشيخ اللحيدان عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية بوفاة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد اللحيدان، رحمه الله رحمة واسعة".

وأضافت: "الصلاة على شيخنا اليوم الأربعاء 2/6/1443 بعد صلاة العصر بجامع الراجحى بـ الرياض"، مختتمة: "اللهم اغفر لشيخنا وارحمه واعف عنه".

وكان وكان الشيخ اللحيدان تعرض لأزمة صحية قبل أسابيع دخل على إثرها المستشفى، وتصدر اسمه وقتها مواقع التواصل الاجتماعى، كما تفاعل عدد كبير من الدعاة والمشاهير مع نبأ مرض الشيخ على تويتر حيث انهالت التغريدات التى تدعو له بالشفاء.

يذكر أن الشيخ صالح اللحيدان ولد فى مدينة البكيرية بمنطقة القصيم، وشغل عدة مناصب أبرزها عضو فى هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها، وعضو فى رابطة العالم الإسلامى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا.

وعمل الشيخ، رئيساً للمحكمة العامة بالرياض بين عامى 1964 و1970، وقاضياً للتمييز، وعضواً فى الهيئة القضائية العليا عام 1970، ورئيساً لتحرير مجلة "راية الإسلام" التى شارك فى تأسيسها، وسكرتيراً وملازماً قضائياً لرئيس البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.