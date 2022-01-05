نظام نور كيفية تسجيل طفل بالروضة موقع نور لمكافأت الطلاب 1443 بالمملكة

نظام نور مكافأت الطلاب صرحت وزارة التربية والتعليم الموافقة على صرف المنح والإعانات والمكافآت للطلاب في نظام نور، لأجل حصول الطلاب عليها في مواعيدها المحددة، حيث إنها طريقة لمساعدة بعض الطلاب في المدارس الحكومية على مواصلة تعليمهم، من خلال شراء المعدات والاحتياجات اللازمة ودفع الرسوم الدراسية وبالتالي خفض معدلات التسرب من الدراسة لأن القدرة المالية ليست جيدة.

نظام نور

بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم الموافقة على دفع المكافآت والمنح الدراسية للطلاب في نظام نور تم تعزيز التبادلات من خلال الانتقال التدريجي إلى تصميم نظام نور وتفتيش المعدات والمواد والعمل على التغلب على المشاكل بحيث تكون المدارس في جميع أنحاء البلاد بلد وتسعى المملكة إلى تسجيل سجلات الطلاب المؤهلين الذين يستحقون الموافقة على الإعانات، كما اختبرت جاهزية نظام نور المطور لشحنها سواء في الوضع الافتراضي أو نتيجة سرعة الإنجاز فتمثلت عبارة تم احتساب عدد الطلاب المؤهلين للاستفادة من نتيجة نظام نور.

خطوات الاستعلام عن نظام نور مكافأت الطلاب

أطلقت دائرة التربية والتعليم برنامجًا للاستعلام عن مكافآت الطلاب المؤهلين من خلال الوصول إلى نظام نور الإلكتروني، متضمنًا الخطوات التالية:

التسجيل في نظام نور.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وكلمة المرور.

انتقل إلى علامة تبويب المكافآت والإعانات والمنح لذلك.

انقر فوق عرض المكافآت.

العمل على جمع سجلات الطلاب.

انقر فوق رمز البحث.

انتظر حتى يتم التحميل.

كما تتيح الخط الساخن لرصد المستفيدين في حال وجود استعلام غير إلكتروني من نظام نور.

حيث يتصل المستفيد بالرقم “19996” طوال الوقت 24 ساعة في اليوم.

ذلك خلال السبعة أيام في الأسبوع، والتواصل مع فريق دعم وإرسال مجموعة من الأسئلة.

الفئات الحاصلة على مكافأة نظام نور 1443

تشجع إدارة التعليم طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية على مواصلة تعليمهم من خلال الحصول على منح دراسية لجميع الفئات مقدمة من وزارة التربية والتعليم وهي:

طلاب التربية الخاصة.

التربية الفكرية للطلاب.

طلاب دار التوحيد.

نأمل الطلاب للصم.

التربية الفكرية للطلاب.

طلاب النور للمكفوفين.

طلاب جبل رضوى.

الطلاب الذين تعرضوا لإصابات في المدرسة.

طلاب مدارس تحفيظ القرآن.

طلاب محو الأمية.