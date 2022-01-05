طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والاستعلام عن المقبولين عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية

التسجيل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور يتم من خلال خطوات بسيطة عبر الانترنت، فعد إعلان وزارة الموارد البشرية عن الدعم الجديد للضمان الاجتماعي المطور أصبحت عمليات التسجيل من جانب المواطنين السعوديين تزداد وبشكل يومي، ويتم التسجيل بناء على شروط ومعايير قد أوضحتها الوزارة، بالاضافة إلى ذلك أيضاً سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن المقبولين في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وطريقة التسجيل أيضاً عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

خطوات التسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية خطوات التسجيل للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور وذلك عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، سنوضح لكم الأن الخطوات بالتفصيل:

أولاً الدخول على موقع الضمان الاجتماعي.

الضغط على الخدمات الالكترونية.

اختيار تسجيل جديد.

تسجيل البيانات المطلوبة كاملة وبشكل صحيح.

الضغط على كلمة التالي.

ادخال البيانات التالية : بيانات الدخل، حالة المواطن، عدد من يعولهم والتابعين له.

الضغط على أيقونة حفظ.

سيقوم الموقع فيما بعد بإرسال رسالة للمستفيد عبر هاتفه الجوال، وذلك من خلال البيانات التي قومت بتسجلها، لتوضيح حالة قبول الطلب من رفضة وكافة التفاصيل الأخر.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور 2022

أوضحت الموارد البشرية بعض الشروط التي أكدت على ضرورة الالتزام بها للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور وهي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. يقيم داخل السعودية. عدم مغادرة السعودية لفترات طويلة. الدعم مقدم لأصحاب الاعاقة الذهنية والإعاقة البدنية. الضمان الجديد مقدم لزوجات المواطن السعودي ومن جنسيات أخرى. يشترط عدم تجاوز دخل رب الأسرة عن 1100 ريال سعودي. إذا كان المستفيد موظف حكومي من أهم الشروط له ألا يتجاوز راتبه الحد الأدني المحتسب للمعاش. عدم امتلاك المستفيد للضمان الاجتماعي لأي ممتلكات خاصة باسمه. عدم إقامة المستفيد فى أحد مراكز الإيواء التابعة للحكومة. فى حال كان المستفيد مطلقة يشترط ألا يكون لها عائل أو أي دخل أخر.

نظام الضمان الاجتماعي المطور 2022

اشتمل نظام الضمان الاجتماعي المطور الاسر السعودية الاشد احتياجاً، فيتم منح هؤلاء الأسر مبلغ مالي من خلال إيداعه فى الحسابات البنكية للمستفيدين، لتحقيق المساوة والعدالة الاجتماعية ورفع مستوي المعيشي للمواطن الأكثر احتياجاً، وذلك يكون من خلال شروط يجب توافرها تلك التي سبق لنا وأوضحناها لكم.