وزير الصحة الفلبينى يخضع للحجر الصحى

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، أن دوكيه لم يجر فحص الكشف عن فيروس كورونا بعد، وأوضح أنه سيجرى اختبار الكشف عن الفيروس غدا، معربا عن أمله أن تكون نتيجته سلبية، وأشار إلى أنه سيظل قيد الحجر الصحى حتى 8 يناير الجارى أو لمدة 10 أيام بشكل إجمالى، مضيفا أنه لا يعانى من أى أعراض إصابة بالفيروس.
كانت وزارة الصحة الفلبينية أعلنت فى وقت سابق اليوم تسجيل 5434 إصابة جديدة بكوفيد-19 فى البلاد و18 وفاة جديدة، وبلغ إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس فى الفلبين مليونين و861 ألفا و119 حالة، فى حين وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 51 ألفا و604 حالات.
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