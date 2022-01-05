ألمانيا تسجل 58912 إصابة جديدة بكورونا و346 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و297320 بعد تسجيل 58912 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 112925 بعد تسجيل 346 وفاة جديدة.