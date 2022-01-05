البحرين.. التأمينات الاجتماعية تطلق خدمة المواعيد المسبقة قبل الحضور الشخصي للفروع

أعلنت التأمينات الاجتماعية sio gov bh في مملكة البحرين عن إطلاق خدمة حجز المواعيد مما يسهل طلب موعد مسبق هاتفياً، الآن يمكن للخاضعين لنظام التأمينات للمعاشات التقاعدية والخدمات التأمينية طلب موعد قبل الحضور الشخصي كشرط لإضفاء صفة اعتبارية لخدمتهم من موظفي هيئة التأمينات.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرين

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي الهيئة الرسمية المشرفة على المعاشات التقاعدية للمؤمن عليهم، والتي تم إنشاءها بموجب قرار رقم (3) لسنة 2008، لتحل محل صندوق التقاعد. وتعمل الهيئة على تقديم الكثير من الخدمات لمشتركي التأمينات وذلك على موقع تأمينات الاجتماعية البحرين اون لاين ويمكن الحصول على موعد مسبق لإنجاز الخدمات والتعاملات وهو أمر لابد منه قبل التوجه لفروع التأمينات.

بصفتك مؤمناً تتوفر الخدمات التي تحتاجها على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية، ولكن قد تقل الحاجة للحضور الشخصي ومع ذلك يمكنك زيارة أحد فروع هيئة التأمينات لخدمتك بأعلى مستوى من المسؤولية والجودة، بخلاف ذلك يمكنك إنجاز مجموعة من الخدمات الإلكترونية في الموقع المذكور للهيئة مثل احتساب المعاش التقاعدي، وعرض بيانات اشتراك المؤمن عليهم واحتساب متوسط الأجر، وغيرها.

ما هو رقم هاتف هيئة التأمينات الاجتماعي في مملكة البحرين.

كيفية الحصول على موعد مسبق في التأمينات الاجتماعية.

ما هو موقع هيئة التأمينات الاجتماعية الإلكتروني

كيف أعرف عدد سنوات الخدمة في التأمينات الاجتماعية

سيساعدك المقال بالإجابة على الأسئلة الشائعةرقم هاتف التأمينات الاجتماعية البحرين للحجز

ولتيسير حصول المراجعين والمنتفعين على خدمات الهيئة، تم تأكيد هذه الآلية لحجز موعد بالاتصال الهاتفي على رقم الخط الساخن وهو هاتف مركز الاتصالات. كما سيكون الرقم المذكور وسيلة التواصل للاستشارة ومساعدة المؤمن عليهم والأشخاص في فهم القضايا المتعلقة بمعاشات التقاعد.

اتصل على رقم هاتف الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ١٧٠٠٠٧٠٧ لحجز موعدك.

احجز موعدك المسبق لزيارة أي من الفروع الأربعة التابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية سواء في الفرع الرئيسي

أو المكتب التمثيلي بهيئة تنظيم سوق العمل – ميناء سلمان وكذلك مجمع سيف المحرق وأيضا مكاتب البريد.

قم بالوصول إلى موقع www.sio.gov.bh للاطلاع على بيانات اشتراك التأمين الخاصة بالمؤمن عليه.

الضغط على الخدمات التأمينية

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية للمؤمن عليهم

اختيار بيانات الاشتراك المؤمن عليهم، وهي خدمة غاية في السرية والدخول إليها متاح عبر المفتاح الإلكتروني ذو المستوي الثاني.

وهكذا يتم عرض بيانات المؤمن عليه وسنوات الخدمة.

طريقة معرفة سنوات الخدمة في التأمينات الاجتماعية