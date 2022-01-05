موعد حساب المواطن الدفعة 50 بالهجري.. وكم باقي على نزول حساب المواطن 1443

موعد حساب المواطن، يعد حساب الموعد من أحد البرامج الحكومية الهامة التي أطلقتها المملكة من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن السعودي محدود الدخل وتخفيف العبء عليه من أجل التمتع بحياة كريمة وظروف معيشية مناسبة، وأيضا يساهم هذا البرنامج فى تعويض الأسر التي ألحقتها أي أضرار نتيجة التوسعات والاصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ويبحث الكثير عن موعد حساب المواطن الذي من المنتظر أن يتم صرفه ضمن الدفعة 50 والتي من المقرر صرفها خلال شهر يناير الجاري 2022.

موعد حساب المواطن الدفعة 50

أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة ببرنامج حساب المواطن على تويتر عن موعد الدفعة القادمة 50 والذي تقرر صرفها يوم 10 يناير الجاري 2022 وعلى كل المتقدمين للاستفادة بالدعم متابعة الحساب البنكي الخاص به من أجل التأكد من وصول الرصيد، كما يمكن لأي مواطن تقديم اعتراض إذا لم يصل الدعم المستحق فى موعده، مع العلم أن هذا الموعد غير ثابت شهريا فقد يتغير إذا صادف موعده وجود عطلة رسمية بالبلاد ويتم ترحيله إلى لأقرب يوم لتلك العطلة.

آلية الاعتراض على عدم الأهلية لحساب المواطن

يتمكن أي مواطن من تقديم اعتراض على عدم الأهلية أو إذا تأخر وصول الدفعة المستحقة عن موعدها وذلك من خلال الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، على أن يتم تقديم الاعتراض خلال 90 يوم من موعد نتيجة الأهلية، وبعد فحص الاعتراض يتم إرسال رسالة نصية على هاتف المتقدم أو على البريد الإلكتروني الخاص به تفيد بنتيجة الاعتراض إذا تم قبوله أو رفضه.

وفى حال تم قبول الاعتراض يحصل المواطن على جميع الدفعات الفائتة المستحقة بأثر رجعى بحد أقصى 5 شهور فقط، أما فى حال أن المواطن لم يتمكن من تقديم الاعتراض فى المدة المحددة سيكون أمامه تسجيل حساب مواطن جديد وانتظار نتيجة الأهلية.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1443

يتسائل الكثيرين من المواطنين فى المملكة العربية السعودية عن موعد صرف حساب المواطن الهجري 1443 ليتمكنوا من معرفة اليوم المحدد للصرف، حيث أكد حساب المواطن أن موعد الصرف سيكون من يوم 7 من جمادي الثاني والموافق 10 يناير 2022 وهو الموافق ليوم الإثنين.