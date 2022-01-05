وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو “كبار العلماء” عن عمر يناهز 90 عاما

وفاة الشيخ صالح اللحيدان ، اعلنت المملكة العربية السعودية صبيحة يوم الأربعاء 05-01-2021 عن وفاة صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة بعد معاناته مع المرض، يذكر ان صالح اللحيدان قد أصابته أزمة مرضية في الايام القليلة الماضية ودخل على اثرها المستشفى وعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي عمليات بحث رهيبة وتفاعل من قبل الكثير من الدعاة والمشاهير بعد ورود خبر مرض الشيخ داعيين الله ان يشفيه، وبمجرد اعلان وفاته عن عمر 90 عاما دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاق باسم الشيخ العلامه صالح اللحيدان عبر وسم #صالح _اللحيدان تفاعل معه الملايين في وقت قصير ودعوا الله له بالرحمة والمغفرة والثواب.

وفاة الشيخ صالح اللحيدان

بعد تدهور صحته منتصف شهر ديسمبر الماضي دخل على اثرها للعناية المركزة، أعلنت أسرة اللحيدان في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء عبر منصة تويتر عن وفاة عضو هيئة كبار العلماء السعوديين ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا سماحة الشيـخ العامه صالح اللحيدان عن عمر ناهز تسعون سنة، ما تم التأكيد على ان صلاة الجنازة ستكون اليوم الأربعاء ٢/٦/١٤٤٣ بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض

يذكر ان الشيخ اللحيدان وقد شغل العديد من المناصب العليا في المملكة العربية السعودية وله العديد من الكتب والمؤلفات. كما نشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشيخ صالح اللحيدان جاء فيه وصية لعامة الناس ويعظهم في احدى خطبه بمساجد المملكة حيث قال لهم: ” أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والإكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد”

وفاة صالح اللحيدان

صالح بن محمد اللحيدان عالم مسلم سني من دعاة وخطباء المملكة ولد في منطقة القصيم. بالضبط في مدينة البكيرية سنة 1931. درس في كلية الشريعة بمدينة الرياض السعودية وتخرج منها سنة 1959. منذ تخرجه تقلد العديد من المناصب داخل القضاء السعودي وتدرج فيها. الى ان عين عام 1992م رئيساً لمجلس القضاء في الهيئة العامة والدائمة. عرف بإلقائه دروس وخطب و محاضرات في المسجد الحرام. الى ان تم تداول نبئ وفاة الشيخ صالح اللحيدان يوم 01-05-2022 بإحدى مستشفيات المملكة.