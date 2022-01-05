كورونا حول العالم.. الوفيات تلامس رقما مفزعا

جدة - نرمين السيد - أظهر إحصاء أجرته وكالة "رويترز"، لحصيلة مصابى وضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، إصابة أكثر من أكثر من 292.21 مليون شخص، فيما وصل إجمالى الوفيات جراء الجائحة، إلى خمسة ملايين و800 ألف و736 حالة.





ووفقًا لـ "رويترز" التى استندت فى هذه الإحصائية إلى بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين، سجلت 210 دول ومناطق حول العالم إصابات بفيروس كورونا، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى مقاطعة ووهان بالصين فى ديسمبر 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.

وصل عد الإصابات بـ كورونا فى أمريكا إلى إلى 56 مليونًا و310 آلاف و718 إصابة بعد تسجيل 828417 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 825 ألفًا و106 حالات بعد تسجيل 1,559 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفى الهند، أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 58 الفًا و97 إصابة جديدة بكوفيد 19 اليوم، ليتجاوز إجمالى الإصابات فى البلاد 35 مليون حالة، فيما زاد عدد الوفيات 534 ليرتفع الإجمالى إلى 482551.