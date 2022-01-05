رئيس كازاخستان يقيل الحكومة لتهدئة غضب المتظاهرين

ونشرت رئاسة الجمهورية على موقعها الإلكترونى مرسوما رئاسيا، نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الرسمية، جاء فيه أن رئيس الجمهورية، قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء عسكر مامين وكلف نائب رئيس الوزراء علي-خان سميلوف بتصريف الأعمال حتى تشكّل حكومة جديدة .
وأعلن توكاييف حالة الطوارئ فى ألماتى ومقاطعة مانجيستاو اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وحتى 19 يناير الجارى، على أن يسرى خلال هذه الفترة حظر تجول ليلى يبدأ فى الساعة 11 ليلًا وينتهى فى السابعة صباحًا.
وكانت تطبيقات المراسلة تليجرام وواتساب توقفت عن العمل فى البلاد مساء أمس الثلاثاء، بعد أن نزل الآلاف إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم من ارتفاع الأسعار والأداء الحكومي، وأشعل فتيل الاحتجاجات ارتفاع أسعار الغاز فى البلاد، لكن الخطوة الحكومية لخفض الأسعار تلبية لمطالب المحتجين لم تسهم فى تهدئة غضبهم.
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