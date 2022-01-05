الهند: إصابات كورونا تضاعفت 4 مرات الأيام الماضية

جدة - نرمين السيد - وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "إنديا توداى" اليوم الأربعاء، بتسجيل 58 ألفا و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 35 مليونا و18 ألفا و358 مصابا.
كما أعلنت ارتفاع تراكمى الوفيات إلى 482 ألفا و551 شخصا، بعد وفاة 534 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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