أمريكا تدين استيلاء الحوثيين على سفينة تحمل علم الإمارات

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، أن "هذه الإجراءات تتعارض مع حرية الملاحة فى البحر الأحمر وتهدد التجارة الدولية والأمن الإقليمى".
وأفادت الخارجية الأمريكية بأن هذه الأعمال تأتى فى وقت يتعين فيه على كل الأطراف خفض التصعيد والعودة إلى محادثات سياسية شاملة، وناشدت واشنطن، بحسب البيان، مليشيا الحوثى بالإفراج فورا عن السفينة وطاقمها بدون أن يصيبهم أذى ووقف كل أعمال العنف التى تتسبب فى انتكاسة العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب فى اليمن.
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