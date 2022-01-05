أمريكا والسعودية تبحثان التعزيزات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية ناقش خلالها الجانبان قضايا أمنية ثنائية وإقليمية أخرى.

وتطرق الجانبان، بحسب البيان، إلى تطورات الأوضاع فى اليمن والسودان ومناقشة حقوق الإنسان.