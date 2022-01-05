بالفيديو شرح تردد القناة الجزائرية الأولى نايل سات | التلفزيون الجزائري لمشاهدة مباريات الجزائر لايف

تردد القناة الجزائرية الأولى أصبح من أهم الترددات التي يتم البحث عنها خلال هذه الفترة، خاصة من قبل الجمهور الجزائري داخل وخارج الجزائر، بعد أن أعلن التلفزيون الوطني الجزائري عن الاتفاق مع الشركة المالكة لحقوق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية، على نقل مباريات المنتخب الوطني الجزائري عبر القناة الأولى، وكذالك نقل مباريات الدور نصف النهائي والنهائي، ونحن عبر وقعكم ثقفني سنقدم لكم شرح أستقطاب القناة عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر سهيل سات، حتى يتمكن عشاق الخضر من متابعة المباريات عبر القناة المجانية.

القناة الجزائرية الأولى

القناة الأولى هي أهم قنوات المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري، تبث جميع برامجها مجاناً للجزائريين وهي قناة متنوعة، تقدم البرامج السياسية والفنية والإخبارية والرياضية، وتعتبر أهم القنوات التي يحرص على متابعتها الشعب الجزائري بمختلف ميوله، وبالنسبة للرياضيين فالقناة دائماً ما تحصل على أهم الحقوق الرياضية وتنقلها على الهواء مباشراً، مثلما حدث في كأس العالم الماضية 2018 في روسيا ونقلها مباريات المنتخب الجزائري في المونديال.

نايل سات 11680 أفقي سهيل سات 11785 عمودي هود بيرد 12577 أفقي أهم مميزات القناة الجزائرية الأولى تتميز القناة بتنوعها وتقديمها برامج في كافة المجالات مما يجعلها هدف مباشر لكافة المواطنين. تبث القناة جميع برامجها بالمجان للجمهور داخل وخارج الجزائر عبر مختلف الأقمار الصناعية. تضم القناة فريق عمل محترف وشبكة مراسلين منتشرة في أغلب المدن الجزائرية وفي الخارج أيضاً. حصول القناة على بث الحقوق الرياضية الخاصة بالمنتخب الجزائري في البطولات الكبرى. التزام القناة بسياسات التلفزيون الوطني الجزائري وبالذوق العام للجزائريين وعدم بثها مخلة. تردد قناة televisoion alger أهم مميزات القناة الجزائرية الأولىتردد قناة televisoion alger أعلن التلفزيون الوطني الجزائري عن توقيعه لعقد شراكة مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بموجب هذا العقد يكون للتلفزيون الجزائري حق بث جميع مباريات الجزائر سواء الودية أو الدولية، بعد الرجوع للشركات المالكة للحقوق وإبرام تعاقدات معها كما تم في مباراة الجزائر وغانا المقرر لها أن تلعب الليلة على الملاعب القطرية، والتي ستنقلها القناة على الهواء مباشراً الليلة للجمهور داخل القطر الجزائري. التلفزيون الجزائري التلفزيون الجزائري أنطلق التلفزيون الجزائري أثناء فترة الاستعمار الفرنسي وتحديداً عام 1956 ميلادي، وبع أستقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962، عملت الحكومة الجزائرية على تطوير وتغير البرامج التلفزيونية بما يتماشى مع التوجه العام للدولة الجزائرية، وأنشأت الإذاعة الوطنية وأطلقت العديد من القنوات الخاصة.

تردد القناة الجزائرية الأولى الجديد