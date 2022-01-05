بصورة.. محمد صلاح يوجه رسالة قبل كأس أمم إفريقيا

وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، رسالة إلى الجمهور المصري قبل أيام من انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.
وحث محمد صلاح في رسالته الجمهور المصري على الوقوف خلف المنتخب في المهمة القادمة ببطولة كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في الكاميرون بعد أيام قليلة.
ونشر على حسابه الرسمي في موقع تويتر صورة له أثناء الاحتفال بإحدى أهدافه مع المنتخب المصري وكتب في تعليق عليها: "الطريق مش سهل بس احنا هنحارب علشان نرجع بالكأس، خليكوا في ظهرنا شجع مصر".
ولاقت رسالة محمد صلاح العديد من الردود والتعليقات الإيجابية، وحرص اللاعب على ارسالها قبل الانضمام إلى تدريبات المنتخب المصري المتوقع الأربعاء بعد عودته من إنجلترا.
ويلتقي المنتخب المصري مع نيجيريا في مستهل مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا، الثلاثاء المقبل، ويتمنى المنتخب المصري حصد اللقب الغائب منذ 12 عاماً.
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