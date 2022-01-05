جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية، أن الإرهابيين لقوا مصرعهم جراء تبادل لإطلاق النار، مشيرة إلى وصول حصيلة قتلى الإرهابيين فى الإقليم منذ بداية الأسبوع إلى ثمانية أشخاص.
وأوضحت الشرطة أنها صادرت كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة خلال العمليات الأمنية، فيما يعتقد أن أحد القتلى يحمل الجنسية الباكستانية.
يشار إلى أن الهند فى مسعى دائم للسيطرة على الحركات المتمردة المناهضة للحكم الهندى على إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان وتتقاسم الدولتان السيادة عليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل ثلاثة إرهابيين فى عملية أمنية بإقليم كشمير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.