التحالف الدولى يحبط هجوما صاروخيا على إحدى قواعده فى سوريا

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول بالتحالف -حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن قوات التحالف استهدفت عددا من مواقع إطلاق الصواريخ التى تشكل خطرا وشيكا بعد رصدها.
يشار إلى أنه تم تشكيل التحالف الدولى ضد داعش فى عام 2014 ويلتزم أعضاء التحالف الدولى الـ 84 بمواجهة تنظيم داعش على مختلف الجبهات وتفكيك شبكاته ومجابهته.
وبالإضافة إلى الحملة العسكرية التى ينفذها التحالف فى سوريا والعراق، يلتزم التحالف بما يلى: تدمير البنى التحتية الاقتصادية والمالية لتنظيم داعش ومنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود ودعم الاستقرار واستعادة الخدمات الأساسية العامة فى المناطق المحررة من داعش ومجابهة الدعاية الإعلامية للتنظيم
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