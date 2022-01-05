كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرقى

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان المشتركة فى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرقى فى وقت مبكر من اليوم، فى أول استعراض للقوة لهذا العام.





ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية فى نسختها بالإنجليزية عن بيان أصدره الجيش القول إنه يراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية فى ظل التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ويحافظ على الاستعدادات ضد عمليات إطلاق إضافية للشمال.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا جديدا من غواصة فى يوم 19 أكتوبر الماضى.

وقال وزير الدفاع اليابانى نوبو كيشى للصحفيين حسبما نقبت وكالة الأنباء اليابانية كيودو: "من المفترض أن (القذيفة) سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلادنا: "وما بدا أنه صاروخ باليستى تم إطلاقه من (منطقة) داخلية فى كوريا الشمالية باتجاه الشرق".

وفى سياق متصل، قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا إنه من المؤسف أن كوريا الشمالية تطلق مجددا صواريخ منذ العام الماضى، وأضاف -فى تصريح للصحفيين عقب الإطلاق- "سنزود الشعب اليابانى بالمعلومات الصحيحة بسرعة من خلال بذل أقصى الجهود فى جمع المعلومات وتحليلها".