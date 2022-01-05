أمريكا والسودان يبحثان استكمال ترتيبات الانتقال الديمقراطى

واستعرض دقلو خلال اتصال هاتفى اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السودانية، الأوضاع السياسية فى السودان، مشيدا بالاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة الأمريكية تجاه السودان، معربا عن أمله فى مواصلة الولايات المتحدة لجهودها التى تضطلع بها فى مساعدة السودان للمضى قدما فى عملية الانتقال الديمقراطى، موضحا أن المخرج من الأزمة السياسية التى تشهدها البلاد يكمن فى إطلاق حوار شامل يفضى إلى توافق وطنى يشمل جميع السودانيين.
من جهتها أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الأفريقية حرص بلادها على التعاون والتنسيق مع حكومة السودان من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطى.
وقالت إنها تدعم قيام حوار سودانى-سودانى لتجاوز الأزمة الراهنة، معلنا استعداد بلادها والمجتمع الدولى كافة لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين لتحقيق الاستقرار والتحول الديمقراطى فى بلادهم، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من بعثة اليونيتامس فى لعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية..
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