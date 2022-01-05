أمريكا والإمارات تبحثان القضايا الثنائية والإقليمية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيره الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، القضايا الثنائية والإقليمية الأخرى، بما فى ذلك التطورات فى اليمن وإثيوبيا والسودان.





جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، فى مكالمة هاتفية ناقش خلالها الجانبان الحشد العسكرى الروسى بالقرب من حدود أوكرانيا. وهنأ وزير الخارجية الأمريكى الإمارات لتوليها مقعدا فى مجلس الأمن الدولى فى وقت سابق من شهر يناير الجارى.

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