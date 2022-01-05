هجوم مسلح على منزل شقيقة جورج فلويد.. وابنة أخته تدفع الثمن

جدة - نرمين السيد - وذكرت عائلة الطفلة أنها خضعت لعملية جراحية، إثر الرصاص الذى اخترقت جسدها ورئتها، وتسبب فى كسر بضلوعها، مشيرة إلى أن شخصا ما أطلق النيران بشكل عشوائى على منزل الأسرة، التى تقع فى الطابق الثانى من مبنى بالمدينة، مؤكدين أنه الهجوم "متعمدا".

وحسب موقع "سكاى نيوز"، الطفلة هى أريانا ديلان (4 أعوام)، وهى ابنة أخت جورج فلويد، الرجل الذى قتلته الشرطة الأمريكية فى عام 2020، وفجرت قضيته غضبا عارما فى الولايات المتحدة.

وقال والدها ديريك ديلان لوسائل إعلام محلية: "لقد صُدمت حتى رأيت الدم وأدركت أن ابنتى البالغة من العمر 4 سنوات قد أصيبت حقًا"، مضيفا "لم تكن تعرف ما الذى يحدث. كانت نائمة".

وكانت الطفلة تشارك مع أفراد عائلتها فى مسيرات "حياة السود مهمة"، التى أعقبت مقتل خالها جورج فلويد.