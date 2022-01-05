جدة - نرمين السيد - وطالب التحالف- وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية- المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مضيفًا أن العملية تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.
ويأتى هذا التطور بعد إعلان قوات التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة فى الأجواء اليمنية نحو الأراضى السعودية.. وذكر التحالف أن الطائرة المسيّرة أطلقت من العاصمة صنعاء لاستهداف المدنيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربى ينفذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية حوثية فى صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.