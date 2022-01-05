التحالف العربى ينفذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية حوثية فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - وطالب التحالف- وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية- المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مضيفًا أن العملية تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.

ويأتى هذا التطور بعد إعلان قوات التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة فى الأجواء اليمنية نحو الأراضى السعودية.. وذكر التحالف أن الطائرة المسيّرة أطلقت من العاصمة صنعاء لاستهداف المدنيين.