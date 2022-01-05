هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب مطار بغداد

ذكرت مصادر أمنية وعسكرية عراقية أن صاروخ كاتيوشا أصاب قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، الأربعاء.

وقال بيان للجيش العراقي: "عثرت القوات الأمنية على منصة لإطلاق الصواريخ عليها صاروخ" في حي الجهاد بغرب بغداد.

وذكرت المصادر أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

وحذر مسؤولون أميركيون في الأسابيع الماضية من أنهم يتوقعون زيادة في الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا لأسباب من بينها اقتراب الذكرى السنوية الثانية لمقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة، توعدت فصائل عراقية متحالفة مع إيران بالرد على مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

وهجوم اليوم هو ثاني هجوم هذا الأسبوع يستهدف القاعدة الواقعة بالقرب من مطار بغداد الدولي بعد إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين يوم الاثنين.

والثلاثاء أسقطت الدفاعات الجوية العراقية طائرتين مسيرتين ملغومتين لدى اقترابهما من قاعدة عيد الأسد، التي تستضيف أيضا قوات أميركية وتقع غربي بغداد.

وقٌتل سليماني في الثالث من يناير 2020 في هجوم بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد أمر به الرئيس الأميركي في ذلك الوقت دونالد ترامب.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين، إنه يجب محاكمة ترامب على قتل سليماني وإلا ستنتقم طهران لمقتله.