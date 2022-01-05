القبض على خلية حوثية فى شبوة بحوزتها أجهزة تنصت ومراقبة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، أن الخلية الحوثية كانت تخطط لزرع عبوات ناسفة لاستهداف قادة عسكريين، لافتا إلى أنه جارى التحقيق مع عناصر الخلية وتأمين المحافظة.

يشار إلى أن محافظ شبوة، كان قد وجه فى وقت سابق، الفرق الهندسية المختصة لتصفية المواقع التى تم استعادتها بمديرية عسيلان، من مخلفات الحرب والألغام "التى زرعتها الميليشيات الحوثية"، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالتوجيهات، وذلك حفاظًا على أرواحهم.