جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، أن الخلية الحوثية كانت تخطط لزرع عبوات ناسفة لاستهداف قادة عسكريين، لافتا إلى أنه جارى التحقيق مع عناصر الخلية وتأمين المحافظة.
يشار إلى أن محافظ شبوة، كان قد وجه فى وقت سابق، الفرق الهندسية المختصة لتصفية المواقع التى تم استعادتها بمديرية عسيلان، من مخلفات الحرب والألغام "التى زرعتها الميليشيات الحوثية"، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالتوجيهات، وذلك حفاظًا على أرواحهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على خلية حوثية فى شبوة بحوزتها أجهزة تنصت ومراقبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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