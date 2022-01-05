الاتحاد الأوروبى: نعتزم تأسيس بعثة تدريبية عسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كشف الممثل السامى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، عن عزم بروكسل تأسيس بعثة استشارية وتدريبية عسكرية فى أوكرانيا، فى رسالة دعم لها لمواجهة التوترات الأخيرة على حدودها مع روسيا.





وقال بوريل، فى تصريحات أدلى بها عقب وصوله إلى العاصمة الأوكرانية كييف فى زيارة عمل ونقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الرسمية، إن الاتحاد الأوروبى يدرس إمكانية تأسيس بعثة استشارية وتدريبية عسكرية فى أوكرانيا تقوم بتدريب قادة الجيش الأوكرانى.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتعين على الاتحاد الأوروبى دعم أوكرانيا بشكل أكبر، قال بوريل إن بروكسل قدمت بالفعل مليارات اليوروهات كدعم مالى لكييف فى السنوات الأخيرة، فضلا عن تعزيز التجارة المتبادلة معها، كما أعلنا فى الأسبوع الماضى دعم الجيش الأوكرانى بـ 31 مليون يورو أخرى بهدف تحسين المهارات اللوجستية ومكافحة الهجمات الإلكترونية.

وتابع أن بعثة الاتحاد الأوروبى فى أوكرانيا وظفت منذ 2014 أكثر من 80 شخصًا للمساعدة فى إصلاح قطاع الأمن المدنى، بما فى ذلك الشرطة ومكتب المدعى العام، بما يُساعد فى جعل أوكرانيا أكثر مرونة فى مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

وفيما يخص احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا، أشار بوريل فقط إلى أن أجهزة المخابرات الأوروبية والأمريكية تعمل على جميع السيناريوهات الممكنة، قائلا: "لا يمكن استبعاد الغزو العسكرى تمامًا، لكن هناك العديد من السيناريوهات الأخرى، وأنا قلق أيضًا بشأنها، حتى لو كانت أقل تطرفًا".