بينها أمريكا وبريطانيا.. هونج كونج تحظر الرحلات القادمة من 8 دول

جدة - نرمين السيد - ويحتل متحور "أوميكرون" الجديد مكانة كبيرة حاليا فى بحوث العلماء، حيث إنه أحدث سلالات كورونا ومما يزيد الوضع سوء أنه يستطيع الانتشار بين البشر بشكل سريع جدا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت فى وقت سابق، من زيادة عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد خلال الفترة المقبلة، خصوصا أنه يحتوى على عدد غير مسبوق من الطفرات.