نفس الطفرات.. تفاصيل مهمة عن متحور كورونا الجديد وخطورته

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "الإندبندنت"، فأنه لا يوجد شئ "يستحق القلق بشأنه كثيرا" حتى الآن، حيث إن المتحور الذى رصد فى فرنسا يسبق أوميكرون ومع ذلك فشل فى الانتشار عالميا بنفس الطريقة.

وأضافت، رغم أن رد الفعل على أوميكرون كان فوريا وكان مليئا بالخوف والقلق الحقيقيين، إلا أن ظهور سلالة جديدة فى جنوب شرق فرنسا قوبل بنوع من الاستخفاف من قبل العديد من العلماء نظرا لعدم انتشاره السريع.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإنه حتى الآن يبدو أن الإصابات بالمتحور الفرنسى الجديد "B.1.640.2" قد اقتصرت على مجموعات ثانوية كما رأينا فى جنوب شرق فرنسا، حيث أصيب 12 شخصا، مشيرة إلى أن أول فرد تم تحديده فى مجموعة المتغير الفرنسي، كان قد حصل على اللقاح وظهرت عليه أعراض تنفسية "خفيفة" فى اليوم السابق لتشخيصه.

من جانبه، قال توم بيكوك، عالم الفيروسات فى إمبريال كوليدج، إنه على الرغم من أن "B.1.640.2" يحمل العديد من نفس الطفرات التى شوهدت فى المتحورات السابقة المثيرة للقلق، إلا أن الكثير يعتمد على كيفية اندماجها مع بعضها البعض لتشكيل خصائص الفيروس.