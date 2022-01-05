تسجيل أول وفاة بمتحور أوميكرون فى الهند

قال مسؤول بوزارة الصحة الهندية، الأربعاء، إنه تم تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بمتحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا في ولاية راجستان الغربية.

وقال المسؤول، لمجموعة صغيرة من الصحفيين في نيودلهي، إن عدد حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون ارتفع إلى 2135 حتى الآن.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 58097 إصابة جديدة بكوفيد-19، الأربعاء، وهو ما يمثل ضعفي الرقم المسجل قبل أربعة أيام فقط، فيما دعا خبراء الصحة إلى الاستعداد لضمان عدم اكتظاظ المستشفيات بموجة جديدة من المرضى.

وبينما يشعر الأطباء بالقلق، بدا السياسيون، ومن بينهم رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أقل قلقا من ارتفاع الإصابات إذ نظم كثير منهم تجمعات قبل الانتخابات التشريعية في عدة ولايات.

وقالت السلطات الهندية، إن الإصابات تتزايد بشكل كبير في المدن مع تفشي المتحور أوميكرون في أماكن مثل نيودلهي.

وأكدت الهند تسجيل نحو 2000 إصابة بأوميكرون مع توقع المزيد من الحالات مما يعزز الدعوات إلى تأهب المستشفيات.

وألغى معهد عموم الهند للعلوم الطبية عطلة شتوية للموظفين بين الخامس والعاشر من يناير كانون الثاني، وأصيب كثير من الأطباء والممرضين بالفيروس في الأيام الماضية.

وطالبت وزارة الصحة سلطات الولايات، أمس الثلاثاء، بضمان “أقصى درجات الاستعداد لمواجهة أي زيادة محتملة في الإصابات”.

وشددت دلهي إجراءات مكافحة الفيروس، أمس الثلاثاء، وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم في عطلات نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى حظر تجول ليلي.