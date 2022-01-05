روسيا تسجل 15772 إصابة و828 وفاة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، 15772 إصابة و828 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 15903 إصابة و834 وفاة في اليوم السابق.
ويعود أكبر عدد من الإصابات اليومية إلى العاصمة موسكو (2307 حالة) ومدينة سان بطرسبورغ (1273 حالة) ومقاطعة موسكو (775 حالة).
وتماثل 25581 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 27071 مريضا في اليوم السابق.
بذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 10 ملايين و585984 حالة، منها 313015 حالة وفاة و9 ملايين و600728 حالة شفاء.
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