عروض تقسيط تويوتا هايلاندر 2022 في السعودية بـ600 ريال

تمثل تويوتا هايلاندر 2022 واحدة من سلسلة السيارات الرياضية SUV متعددة الأغراض والتي تمتلكها شركة تويوتا وهي تضاف إلى ما تمتلكه الشركة من أسطول كبير في سيارات الدفع الرباعي على رأسهم السيارة القوية والأنيقة تويوتا لاند كروزر التي تتميز بالقوة والتصميم العصري وهو نفس الأمر الذي تجده متوفرًا بشكل واضح في سيارات هايلاندر 2022 في السعودية حيث الطرق الوعرة وتزايد الإقبال على رحلات البر طول العام.

مواصفات تويوتا هايلاندر 2022

هناك 3 إصدارات أو موديلات من هايلاندر 2022 تتفق جميعها في أنها تعمل بمحرك هجين هايبرد له نفس القدرة الحصانية في الموديلات الثلاثة لكن الاختلاف في نوع الجر حيث يوجد طراز واحد دفع أمامي أما الطرازين الأخيرين فهما بنظام الدفع الرباعي أو الدفع الكلي.

الفئة الأولى بين السيارات الثلاثة هي هايلاندر LE HEV موديل 2022 التي تأتي مع محرك ذو 4 اسطوانات بسعة 2.5 لتر وبقوة حصانية مجمعة تصل إلى 240 حصانًا بنظام دفع أمامي مع ناقل حركة تتابعي متغير الكتروني (ECVT) وتتميز السيارة بالكفاءة في استهلاك الوقد حيث يصل معدلها إلى 21 كم تقريبًا لكل لتر.

سعر هايلاندر 2022 في السعودية

يبدأ سعر هايلاندر LE HEV موديل 2022 في السعودية عند 145 ألف ريال للشراء النقدي وهذا السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة على السيارات بنسبة 16 %.

عروض تقسيط هايلاندر 2022

هناك العديد من عروض تقسيط السيارات في السعودية وخلال الشهر الحالي أطلقت شركة عبداللطيف جميل للتمويل أحد عروض التمويل من خلال التقسيط على 84 شهرًا بدلا من 60 وتحصيل أول قسط بعد 3 شهور من تاريخ البيع .

ويمكن تقسيط هايلاندر بحسب قيمة الدفعة المقدمة والدفعة الأخيرة وكلما تغيرت قيمة الدفعتين الأولى والأخيرة يتغير بالتبعية السعر الإجمالي والقسط الشهري وقيمة الزيادة السنوية.

في حالة التقسيط بـ600 ريال شهريًا على 7 سنوات يكون مجموع الأقساط هو حوالي 50 ألف ريال ويتبقى 140 ألف من سعر هايلاندر 2022 يتم تقسيمها بين الدفعة الأولى والأخيرة بحيث لا تزيد الدفعة النهائية عن 40 % من السعر أي حوالي 50 ألف ريال والباقي وقدره 45 ألف ريال يسدد مقدمًا ويمكن رفع قيمة القسط الشهري إلى ألف ريال بواقع 84 ألف ريال شهريًا .